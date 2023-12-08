Шавкат Рахмонов против Стивена Томпсона: когда бой и где смотреть UFC 296

Казахстанец Шавкат Рахмонов в своем шестом поединке в UFC впервые выступит в статусе бойца топ-5 рейтинге. Его соперником в главном карде UFC 296 будет американец Стивен Томпсон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

В рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает пятое место, а Томпсон — шестое.

В главном событии UFC 296 чемпион их дивизиона Леон Эдвардс проведет вторую защиту титула — соперником британца будет американец Колби Ковингтон.

29-летний Рахмонов выиграл досрочно все 17 боев в ММА. В последнем поединке казахстанец 4 марта заставил постучать американца Джеффа Нила в третьем раунде. До этого Рахмонов победил американца Нила Магни, гайанца Карлстона Харриса, бразильцев Мишеля Празереса и Алекса Оливейру.

В ноябре Шавкат Рахмонов получил подарок от USADA за 25 чистых допинг-тестов.

40-летний Томпсон за карьеру в ММА одержал 17 побед, свел один бой вничью и потерпел 6 поражений. В последнем поединке 3 декабря 2022 года он досрочно победил Кевина Холланда — угол соперника снял своего бойца после четвертого раунда. За карьеру Томпсон дважды дрался за чемпионский титул с Тайроном Вудли, но неудачно — ничья и поражение решением.

UFC 296 пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По астанинскому времени турнир стартует в 05:00 утра 17 декабря, главный кард начнется в 09:00.

На территории Казахстана UFC 296 в прямом эфире покажут сервисы UFC Fight Pass и Setantasports.com.