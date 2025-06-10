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В Атырауской области в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию шесть школ в рамках национального проекта «Келешек мектебі» («Школа будущего»), сообщает Kazpravda.kz

По данным областного управления образования, три из шести школ строятся в областном центре, каждая на 900 мест. Еще одна в городе Кульсары Жылыойского района, на 1 200 мест. Остальные - в Курмангазинском районе: в селах Курмангазы и Аккөл строятся школы, рассчитанные на 600 учеников каждая.

В школах создаются все необходимые условия, как для учеников, так и для учителей. Особое внимание уделено безопасности: устанавливаются камеры видеонаблюдения, подключенные к оперативному центру управления. Также создается безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями. Предусмотрены отдельные блоки для младших и старших классов.

Эти школы помогут решить проблему трехсменного обучения в регионе, отметили в областном акимате. Всего в рамках национального проекта «Келешек мектебі» на 2023–2025 годы в регионе планируется построить 12 образовательных учреждений.

Напомним, в прошлом году уже были сданы в эксплуатацию три комфортные школы, рассчитанные на обучение 2 700 детей в одну смену.