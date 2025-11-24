Министерство выразило глубокую признательность семьям доноров за их благородный поступок и подчёркивает, что каждый такой случай - это единственный шанс на жизнь для людей, которые долгие годы ожидают трансплантацию

В Алматы и Астане состоялись два донорских процесса, в результате которых пересажено сразу несколько органов - сердце, печень, две пары почек, две роговицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИнздрав.

"Благодаря согласию родственников двух посмертных доноров и слаженной работе медицинских команд шесть пациентов, находившихся в листе ожидания, получили шанс на жизнь. Координацию обеспечил Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг", - говорится в сообщении.

В Многопрофильном медицинском центре Астаны проведён мультиорганный забор органов от посмертного донора 1977 года рождения. Пересажены печень пациенту 1976 года рождения, правая и левая почки — пациентам 1987 и 1994 года рождения. Операции по трансплантации органов выполнены специалистами Национального научного онкоцентра.

В Алматы состоялся мультиорганный донорский забор у женщины 50 лет, у которой врачебный консилиум установил смерть мозга. После получения согласия семьи первая трансплантация сердца была проведена в Городском кардиологическом центре Алматы. Орган пересажён 34-летнему пациенту с терминальной сердечной недостаточностью. В рамках того же донорского процесса были пересажены: правая почка — 15-летней пациентке, левая почка — 30-летней женщине в ННЦХ им. А.Н.Сызганова, две роговицы — реципиентам в Центральной городской клинической больнице Алматы.

Трансплантацию сердца выполнила команда ГКЦ совместно со специалистами КФ UMC (Астана), прибывшими для поддержки коллег. Донорский процесс был проведен в Центральной городской клинической больнице.

Министерство выразило глубокую признательность семьям доноров за их благородный поступок и подчёркивает, что каждый такой случай - это единственный шанс на жизнь для людей, которые долгие годы ожидают трансплантацию.