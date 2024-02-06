Школьника на "зебре" сбил автомобиль в Караганде

Пешеход от полученных травм скончался в больнице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что сегодня утром, 6 февраля, 51-летний водитель, управляя внедорожником «Тойота», двигался по одной из улиц Караганды.

– Не обеспечив безопасность дорожного движения, на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на 12-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги в установленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении, - говорится в информации полицейских.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Водитель водворен в изолятор временного содержания, добавили в ДП.