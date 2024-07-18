Школьники и студенты начнут изучать финансовую грамотность – AMANAT

Мажилис, Образование
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Партия AMANAT в рамках проекта «Қарызсыз қоғам» организовала обучение учителей навыкам преподавания финансовой грамотности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: Акорда

Всего по всей стране пройдут обучение 7 500 преподавателей школ, колледжей и университетов. Планируется, что новый предмет войдет в учебную программу уже в новом учебном году.

В Астане с участниками обучающего семинара встретился спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев. По словам спикера Мажилиса, учителя во все времена были главными проводниками для всего нового и прогрессивного в нашем обществе. Поэтому важно, чтобы педагоги вникли в суть нового предмета по финансовой грамотности и дальше смогли обучать молодежь.

«Как вы знаете, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу уделил особое внимание проекту «Қарызсыз қоғам» по повышению финансовой грамотности. Президент поручил совместно с правительством превратить эту инициативу в общенациональный проект и расширить его масштабы. И начинать эту работу надо, прежде всего, со школы и ВУЗов. Главный принцип политики нашего президента проводить реформы для людей и вместе с людьми. Именно поэтому мы пригласили вас, учителей, и вместе с вами хотим работать над повышением финансовой грамотности наших граждан», – сказал он.

Спикер Мажилиса особо подчеркнул, что сегодня отечественная система образования должна давать молодому поколению самые актуальные знания и максимально готовить их к современной жизни. Это практика ведущих зарубежных стран.    

Он также добавил, что государство принимает системные меры по снижению уровня долговой нагрузки населения. По поручению президента фракция партии AMANAT в Мажилисе разработала новый закон по снижению закредитованности населения, который направлен, в первую очередь, на защиту интересов граждан, а не банков и финансовых организаций.

Как отметил секретарь партии Эльдар Жумагазиев, всего в 2024 году изучать финансовую грамотность будут 100 тысяч студентов и 450 тысяч школьников. Дополнительно 200 тысяч человек пройдут обучающие курсы. Таким образом, в текущем году проектом «Қарызсыз қоғам» будет охвачено 750 тысяч человек.

В свою очередь руководитель рабочей группы методологов проекта «Қарызсыз қоғам» Алма Дощанова рассказала о специальном опросе среди 600 тысяч учителей, школьников и их родителей. По результатам исследования, 60% опрошенных учеников отмечают важность финансовой грамотности. С ними согласны и родители, 78% респондентов считают, что их дети заинтересованы в изучении финансовой грамотности. А методолог-разработчик Назым Бекжигит отметила, что финансово грамотный гражданин – это фундамент развития страны.

По мнению учителя гимназии №5 из Семея Сайрамгуль Джумадиловой, в современную цифровую эпоху, когда оформить кредит можно с помощь смартфона, крайне важно научить ребенка распоряжаться средствами, планировать и совершать траты.

«Финансовая грамотность в школах важна, потому что она учит детей управлять деньгами: составлять бюджет, экономить и быть ответственным с деньгами. Это помогает избегать долгов и мошенничества, развивает предпринимательские навыки и укрепляет уверенность в будущем. Эти знания полезны и помогают создать финансово стабильное общество», – сказала она.

В завершение встречи министры просвещения и науки и высшего образования Г. Бейсембаев и С. Нурбек отметили высокую актуальность проекта «Қарызсыз қоғам» и обещали его полную поддержку на всех трех уровнях образования – в школах, колледжах и вузах. В частности, будут проводиться школьные олимпиады по финансовой грамотности, повысится интенсивность преподавания данного предмета, он станет обязательным для всех вузов по всей стране, особенно для специальностей, не связанных с экономикой.  

Напомним, что «Қарызсыз қоғам» стартовал 2 мая прошлого года. За время реализации проекта обучение уже прошли порядка 150 тысяч человек. Разработана онлайн-платформа qogamfin.kz, где можно записаться на обучение, скачать полезные материалы и видеоуроки.

#мажилис #Образование #партия

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