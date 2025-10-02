На её строительство было выделено около 3 млрд тенге

Фото: пресс-служба правительства РК

В Уральске состоялось торжественное открытие современной специализированной областной школы-лицея №8 для одаренных детей, построенной вместо аварийного здания 1952 года постройки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Проект реализован в рамках исполнения поручений Главы государства по улучшению условий обучения и созданию равного доступа к качественному образованию.

Ранее из средств Специального государственного фонда Правительством выделено 2,8 млрд тенге на строительство школы. Современное здание рассчитано на 400 учащихся и оснащено всем необходимым для комфортного обучения детей.