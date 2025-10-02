Школу для одаренных детей открыли в Уральске за счет возвращенных активов

Возврат активов
140

На её строительство было выделено около 3 млрд тенге

Фото: пресс-служба правительства РК

В Уральске состоялось торжественное открытие современной специализированной областной школы-лицея №8 для одаренных детей, построенной вместо аварийного здания 1952 года постройки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Проект реализован в рамках исполнения поручений Главы государства по улучшению условий обучения и созданию равного доступа к качественному образованию.

Ранее из средств Специального государственного фонда Правительством выделено 2,8 млрд тенге на строительство школы. Современное здание рассчитано на 400 учащихся и оснащено всем необходимым для комфортного обучения детей.

#школа #открытие #возвращенные активы

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
В учеников надо верить!
Сердце отдаю детям
Сделать правильный выбор
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Итоги встречи с «Реалом»
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Ориентиры для модернизации страны
Хранитель народной мудрости
Будни уникального путепровода
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

В Казахстане вернули в доход государства земли миллиардеров…
Возврат активов: в селах Актюбинской области открыли новые …
Семь объектов здравоохранения строят на возвращенные активы…
Районную больницу модернизируют за счет возвращенных активо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]