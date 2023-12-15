Шкурный интерес

Проект «Коммерциализация технологии по утилизации и переработке шкур КРС и лошадей в высокопротеиновую кормовую добавку» осуществили местные ученые и предприниматели.

Оказывается, в Казахстане ежегодно образуются десятки тысяч тонн шкур крупного рогатого скота и лошадей, но лишь 5% из них идут в переработку, остальные попросту уничтожаются, что вредит экологии и приносит убытки. Благодаря сотрудничеству ученых и бизнесменов СКО создана технология переработки шкурного сырья в высокопротеиновую кормовую добавку.

Реализации проекта, презентованного в Kozybayev University, помог грант от Фонда науки в 350 млн тенге.

– На базе бройлерной фабрики в Петропавловске получен опытный образец кормовой добавки из шкур. Мы показали, что из 10 кило шкур получается один килограмм высокоценного кормового порошка. Количество небольшое, но с очень высокой концентрацией белка. В час можно производить до пяти центнеров ценной кормовой добавки, – сообщил старший преподаватель кафедры Кozybayev University Акан Жунусов.

Планируется довести выпуск этого отличного дополнения к рациону питания всех видов сельскохозяйственных животных и птиц до 7 000 тонн. Экологически чистый продукт позволит снизить себестоимость комбикорма до 40%.