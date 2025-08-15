Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося казахского композитора Шәмши Қалдаяқова — человека, чьи песни стали неотъемлемой частью культурного кода Казахстана. Его мелодии звучат в сердцах нескольких поколений, а имя прочно связано с понятием «казахский вальс». Его творчество — это не просто музыка, а живая история народа, полная чувств, любви, мечты и глубокого патриотизма. О жизни и о творческом пути народного композитора читайте в материале корреспондента Kazpravda.kz

Фото: Wikimedia

Детство и путь к музыке

Шәмши (настоящее имя — Жәмшид Қалдаяқов) родился 15 августа 1930 года в селе Шауильдар Туркестанского района Сырдарьинского округа. Уже с ранних лет он проявлял любовь к музыке. В юности увлекался игрой на гармошке, а позже — на фортепиано. После переезда в Алматы он поступил в музыкальное училище имени П.И. Чайковского, но формально его так и не окончил, посвятив себя народному творчеству.

Шәмши Қалдаяқов был женат на Жамиле Толебаевне — верной спутнице и вдохновительнице его творчества. У пары родилось два сына, которые пошли по стопам отца и стали музыкантами. Сыновья воспитывались в обстановке музыки и искусства. Оба учились в специализированной музыкальной школе им. К. Байсеитовой. Сейчас Мухтар Калдаяков — дирижер ГАТОБ имени Абая, а Абылкасым (Шалқар) — профессиональный пианист. Внуки композитора также связаны с музыкой — выступают в ансамблях и участвуют в культурных проектах. Семья композитора активно участвует в сохранении и популяризации его творческого наследия.

Не имея академического образования, Шәмши Калдаяков писал песни на слух и интуиции, что, однако, не мешало ему создавать настоящие шедевры. Его мелодии легко запоминались, затрагивали душу, и быстро становились народными.

Всего Шәмши Қалдаяқов написал свыше 300 песен. Каждая из них — это отдельная история, эмоционально наполненная и искренне переданная слушателю. Его песни звучали со сцены, на улицах, в домах, влюбленные признавались в чувствах под его мелодии, а целое поколение воспитывалось под его музыку.

Наиболее известные произведения композитора.

«Менің Қазақстаным» — ставшая в 2006 году официальным гимном Республики Казахстан. Эта патриотическая песня, написанная в 1950-х годах на стихи Жумекена Нажимеденова, передает дух независимости, свободы и любви к родной земле.

«Арыс жағасында» — песня о встрече и расставании, наполненная нежностью и светлой грустью.

«Ақ бантик» — лирическая композиция о школьной любви, ставшая хитом среди молодежи 1970-х годов.

«Сағынышым» — песня, наполненная чувством ностальгии и нежной меланхолии.

«Қайдасың» («Где ты?»), «Кешікпей келем деп ең» («Ты обещал не опаздывать») и десятки других стали народными хитами и поются до сих пор.

Шәмши привнес в казахскую музыку новую эстетику — легкость, мелодичность, европейскую музыкальную форму (вальс, танго, шансон) в сочетании с казахским национальным колоритом. Его песни были необычайно популярны в 1960–1980-х годах, но и сегодня они звучат так же свежо и актуально.

Звание «Король казахского вальса» — не просто красивая метафора. Именно Шәмши стал тем, кто перенес жанр вальса в казахскую музыку, наделив его национальной душой. В казахском вальсе Шәмши — это не только форма, но и стиль мышления: плавные интонации, теплота, простота и глубина. Его музыка умела утешать, вдохновлять, влюблять.

Наследие и признание

Шәмши Қалдаяқов ушел из жизни 29 февраля 1992 года, но оставил после себя богатое творческое наследие. Его имя стало символом эпохи, а его песни — культурным достоянием. В его честь названы улицы, школы, музыкальные конкурсы. В городе Шымкент установлен памятник композитору, а также действует Дом культуры его имени.

В 2011 году в Казахстане был учрежден ежегодный республиканский фестиваль «Шәмші әндері» («Песни Шәмши»), где молодые исполнители и профессиональные артисты поют его бессмертные произведения, продолжая музыкальную традицию.

Его песни до сих пор звучат на сценах, в эфире, в душе каждого казахстанца. Его музыка — это отражение внутреннего мира народа, его чувств, боли, надежд. С каждым исполнением песен Шәмши он словно возвращается к нам вновь и вновь.

В его нотах — ветер казахской степи. В его мелодиях — улыбка любимой. В его песнях — целая жизнь. Пока звучит его музыка — Шәмши Қалдаяқов остается жив в памяти и сердцах своего народа.