Глава Минкультуры Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем книги

Сегодня в Казахстане отмечается Национальный день книги и День библиотекаря

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева опубликовала поздравление с Национальным днем книги, сообщает Kazpravda.kz

- Дорогие друзья! Сегодня в Казахстане отмечают Национальный день книги, учрежденный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, а также День библиотекаря. Глава государства неоднократно подчеркивал особую роль книги в развитии общества. Президент отмечает: «Благодаря чтению молодежь обретает способность мыслить масштабно и прогрессивно. Именно такие ценности формируют новое качество нации», - напомнила Аида Балаева.

По данным министра, на сегодня в стране насчитывается около 12 тысяч библиотек. В этой сфере трудятся порядка 20 тысяч специалистов.

- Как недавно отметил Глава государства, книги по-прежнему остаются важным источником знаний и развития личности. В этой связи сегодня особое внимание уделяется модернизации библиотечной сферы. Библиотеки переходят на автоматизированные системы, внедряют ИИ-технологии и развивают электронные ресурсы, обеспечивая гражданам удаленный доступ к фондам, - продолжила глава Минкультуры.

Она подчеркнула, что государственные онлайн-площадки демонстрируют устойчивый рост: количество пользователей электронных библиотечных ресурсов увеличилось на 30% и составило 718 тысяч человек. В целом за последние 5 лет общее число онлайн-читателей превысило 4 миллиона человек, а совокупное количество просмотров книг в электронном формате составило более 9 миллионов.

- Особенно важно, что интерес к чтению в стране последовательно растет. Все более заметным становится спрос на детскую литературу: только за последний год спрос на детские книги вырос на 75%, а на классическую казахскую литературу и зарубежную классику, переведенную на казахский язык - на 50%. Это наглядно показывает, что читательская аудитория в Казахстане становится все более широкой, осознанной и разнообразной. В рамках концепции Президента «Читающая нация» в стране идет масштабная работа по строительству и модернизации библиотек. Новые президентские библиотеки будут строиться в Астане, Алматы и Кызылорде. Уже модернизировано 36 городских и сельских библиотек. В 2026 году планируется модернизация еще 30 библиотек, - сообщила Аида Балаева.

Вице-премьер отметила, что сегодня Национальный день книги празднуется в новом, масштабном формате. Министерство культуры и информации РК организовало декаду ко Дню книги с участием организаций образования и культуры, библиотек, колледжей, вузов и общественных объединений по всей стране. На различных информационных площадках опубликовано около 10 тысяч материалов, посвященных книге, чтению, роли библиотек и продвижению культуры чтения. Всего по всей стране проходит около 100 тысяч мероприятий, направленных на развитие культуры чтения и укрепление интеллектуального потенциала общества. Это книжные фестивали, ярмарки, встречи с авторами, акции, литературные вечера и просветительские мероприятия для детей и молодежи.

Последовательно развивается и система государственной поддержки авторов и издательств. В столице проходит IX Международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair, на которой сегодня подведут итоги конкурса «Ұлттық кітап». Победители будут определены в девяти номинациях, также будет объявлена «Книга года». Вместе с тем, действует Президентская премия для молодых писателей, почетное звание «Қазақстанның халық жазушысы» и Национальная литературная премия «Айбоз».

В рамках стратегического партнерства с Союзом писателей реализуется ряд крупных проектов, среди которых «Литературно-познавательная панорама Казахстана» и «Школа литературного мастерства писателей». В текущем году планируется запуск нового проекта «Литература тюркского мира», направленного на укрепление культурно-литературных связей и развитие творческого взаимодействия между Казахстаном, Азербайджаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Наряду с этим, Министерством организован республиканский конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», призванный показать значимость труда через художественные произведения. Кроме того, за последние десять лет в рамках государственной поддержки издано свыше 2 тысяч наименований литературы общим тиражом более 6 млн экземпляров.