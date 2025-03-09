Сход снега и падение сосулек: МЧС напомнило меры безопасности

В случае угрозы нужно как можно быстрее прижаться к стене - козырёк крыши послужит укрытием, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Основные рекомендации МЧС и меры предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий:

- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям;

- не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;

- при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;

- не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.