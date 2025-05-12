Шпажист Руслан Курбанов завоевал серебро Гран-при в Колумбии
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В полуфинале он победил Вадима Анохина из Узбекистана
Один из лидеров команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов стал вторым на Гран-при в Боготе, сообщает Kazpravda.kz
По данным Национального олимпийского комитета РК, в полуфинале Курбанов победил Вадима Анохина из Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 15-14.
В решающем поединке казахстанец уступил японцу Акире Комате (10-15).
В НОК добавили, что на третью ступень поднялись упомянутый выше Анохин и француз Луиджи Мидельтон.
В десятку лучших также вошел Ерлик Сертай, завершивший Гран-при восьмым.