В полуфинале он победил Вадима Анохина из Узбекистана

Фото: пресс-служба НОК РК

Один из лидеров команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов стал вторым на Гран-при в Боготе, сообщает Kazpravda.kz

По данным Национального олимпийского комитета РК, в полуфинале Курбанов победил Вадима Анохина из Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 15-14.

В решающем поединке казахстанец уступил японцу Акире Комате (10-15).

В НОК добавили, что на третью ступень поднялись упомянутый выше Анохин и француз Луиджи Мидельтон.

В десятку лучших также вошел Ерлик Сертай, завершивший Гран-при восьмым.