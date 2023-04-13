Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в пригороде Семея

Под фундаментом недостроенного дома в одном из дачных массивов в пригороде Семея обнаружено гладкоствольное двуствольное ружье (обрез), автомат АК-103, пистолет Астра и 104 патрона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Абайской области.

Фото: ДП области Абай

По учетам базы МВД РК ружье как зарегистрированное и криминальное не значится.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК.

Санкция данной статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, отметили в полиции.