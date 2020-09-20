Общество
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в столице и 3 регионах Казахстана
Синоптики объявили на понедельник штормовое предупреждение в связи с усилением ветра в трех областях Казахстана и в городе Нур-Султан, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает "Казгидромет", в Нур-Султане 21 сентября сохранится ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, вероятность шторма 85-90 %

21 сентября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с. г. Костанай: 21 сентября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Ночью 21 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. г. Уральск: ночью 21 сентября ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днём порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%

В Северо-Казахстанской области 21 сентября ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. г. Петропавловск: 21 сентября ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

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