Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

В некоторых областях 19 января ожидается туман, метель и ветер, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Область Жетісу

19 января ночью и утром на востоке, горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

Кызылординская область

19 января в центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. г. Кызылорда: 19 января временами ожидается туман.

Атырауская область

19 января на юге, востоке Атырауской области сохраняется туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, севере области 15-20 м/с. г.Атырау: 19 января ночью сохраняется туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Костанайская область

19 января ночью на востоке, юге Костанайской области ожидается метель. На западе, севере области туман.

Западно-Казахстанская область

19 января ночью и утром на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: 19 января ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 18 м/с.

Мангыстауская область

19 января ночью и утром на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на большей части области порывы 15-20, на западе области - временами 23 м/с. г. Актау: 19 января ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Туркестанская область

19 января утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный, северный утром и днем на горных перевалах области 15-20 м/с. г. Шымкент: 19 января утром и днем ожидается гололед. Временами туман. г. Туркестан: 19 января временами ожидается туман.

Актюбинская область

19 января на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается туман.

Восточно-Казахстанская область

С 21.00 часов 18 января до 21.00 часа 19 января по г. г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Область Абай

С 21.00 часов 18 января до 21.00 часа 19 января по г. Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.