Штрафы за выброс мусора в неположенных местах могут ощутимо вырасти в Казахстане

Меры по ликвидации стихийных свалок обсуждены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что по итогам прошлого года ликвидировано 77% выявленных с помощью космического мониторинга стихийных свалок. Больше всего их было в Акмолинской области – 830 (88% ликвидировано) и Карагандинской области – 745 (99% ликвидировано). Слабая работа по ликвидации отмечена в Абайской (10%), Улытауской (15%) областях и Астане (52%).

С мая текущего года выявлено 5 578 свалок, при этом ликвидация составила всего 50%. Низкие показатели зафиксированы в Абайской и Мангистауской областях – по 16%, Улытауской области – 20% и в Астане – 30%.

Для предотвращения образования стихийных свалок на законодательном уровне внедрены лицензирование и уведомительный порядок для субъектов предпринимательства по управлению отходами, введено обязательство по раздельному сбору отходов по фракциям, увеличены штрафы за нарушение требований по обращению с отходами. Наряду с этим межведомственные мобильные группы проводят рейды по выявлению фактов незаконной транспортировки отходов. В 2023 году отмечено порядка 63 тысяч административных правонарушений.

На сегодняшний день тестируется информационная система мониторинга передвижения мусоровывозящей техники с помощью GPS-датчиков. В следующем году ее планируется ввести в промышленную эксплуатацию. Так, уже реализован пилотный проект в Шымкенте, благодаря чему в режиме реального времени можно следить за передвижением 42-х мусоровозов – от мест сбора отходов до мест их размещения.

Вместе с тем Минэкологии прорабатывает вопросы увеличения зоны охвата населенных пунктов космическим мониторингом, усиления контроля перемещения строительных отходов и внедрения национальных стандартов по их повторному использованию.

Премьер-министр указал, что в Мангистауской области отмечается самый низкий показатель ликвидации несанкционированных свалок. Абайская область также является одним из лидеров антирейтинга по данному показателю. С комментариями о проводимой работе выступили акимы регионов Нурлан Ногаев и Нурлан Уранхаев.

С докладом на заседании также выступил аким столицы Женис Касымбек.

Как отметил глава правительства, накопление отходов и возникновение стихийных свалок стали одной из острых экологических проблем. Для улучшения ситуации многие передовые страны мира проводят переработку и утилизацию мусора.

«Создана соответствующая инфраструктура и сформирована культура обращения с отходами. Это позволило Европе достигнуть 50% утилизации мусора. Лидером является Швеция, где утилизируется 99%. Однако мы до сих пор используем давно устаревший метод ликвидации мусора – его складирование и захоронение. Каждый год в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов», – озвучил Алихан Смаилов.

По его словам, усугубляют ситуацию тысячи стихийных свалок. В целом акиматами выделяются значительные бюджетные средства на их ликвидацию. Проводятся рейдовые мероприятия. Увеличены штрафы за нарушение требований законодательства.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что в сфере управления отходами меры принимаются недостаточно. Он добавил, что до сих пор не реализованы планы по запуску современных мусороперерабатывающих заводов и указал на сложную ситуацию со свалками в селах.

«В текущем году только с марта по сентябрь обнаружено 5,5 тысячи несанкционированных мест отходов. Административные штрафы не улучшают ситуацию. Дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон. Нужно изменить такой подход. Необходимо выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он отметил, что следует лучше информировать граждан о наличии полигонов для строительных отходов, а также активно внедрять раздельный сбор отходов, их дальнейшую сортировку, переработку и утилизацию.

«По мнению экспертов, одной из главных проблем в Казахстане с организацией полигонов для отходов являются тарифы, требования и нормы. Их необходимо делать более гибкими, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов в небольших населенных пунктах. Иначе невозможно эти полигоны узаконить и содержать», – сказал премьер-министр.

Глава правительства потребовал до 1 ноября утвердить в регионах программы управления коммунальными отходами и до конца года в 2 раза сократить количество несанкционированных свалок.

Наряду с этим он отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

«Нужно значительно увеличить административные штрафы с последующим ростом их ставки при систематических нарушениях», – указал Алихан Смаилов.

Минэкологии поручено изучить международный опыт внедрения раздельного сбора отходов, их утилизации и переработки и разработать соответствующие поправки в законодательство.

«Действующая система обращения с отходами и тарифообразование не выдерживают критики. Отрасль нерентабельна, не способна внедрять новые технологии. Следует до конца года выработать новые подходы», – сказал премьер-министр.

Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

«В некоторых странах мира, таких как Швеция, Франция и Япония, используются такие технологии переработки отходов на заводах, благодаря которым нет ни огромных площадей, ни дыма и запаха», – отметил Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр обозначил необходимость разработать и внедрить в программы обучения от детского сада до университета вопросы культуры обращения с мусором.

«Раздельный сбор отходов и их переработка должны стать важной частью нашего поведения. Итоги исполнения данных поручений мы заслушаем в конце года на заседании правительства», – подытожил он.