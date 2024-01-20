Шварценеггер продал свои часы на аукционе за 270 тыс. евро

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«Железный Арни» вез именные часы на аукцион в Кицбюэле, но не задекларировал их. За это его оштрафовали на таможне в Мюнхене на 35 тыс. евро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Getty images

Именные часы Арнольда Шварценеггера, из-за которых известный актер Голливуда и бывший губернатор американского штата Калифорния попал в курьезную историю на немецкой таможне, проданы в австрийском городе Кицбюэле за 270 тысяч евро на аукционе в защиту климата.

Внимание СМИ к лоту было привлечено из-за того, что актера задержали на таможне в Мюнхене: он вез часы Audemars Piguet для продажи на благотворительном аукционе, но не задекларировал их. Стоимость часов выросла после задержания Шварценеггера: сам актер оценивал их стоимость в 20 тысяч евро, но стартовая цена лота составила 50 тысяч евро. На корпусе этого образца выгравировано изображение торса Шварценеггера и написано Arnold Classic. Всего в мире выпущено 20 таких экземпляров.

На аукционе в отеле Stanglwirt было выручено 1,31 млн евро - там также были представлены портрет "железного Арни" кисти австрийского художника Кристофа Палашке, меч из фильма "Конан-варвар", в котором сыграл Шварценеггер, сертификат на возможность потренироваться с актером, а также лоты от других благотворителей.

Вырученные деньги будут направлены в фонд "Климатическая инициатива Шварценеггера", который поддерживает различные проекты в сфере защиты экологии, а также ежегодно проводит "Австрийский мировой саммит".

Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена во время таможенного досмотра за сутки до начала аукциона. Баварские таможенники сочли экземпляр швейцарских часов Audemars Piguet, изготовленный специально для него, предметом роскоши. Правила Евросоюза требуют декларировать такие предметы, чего Шварценеггер, однако, не сделал.

Таможенники оценили стоимость часов в 26 тысяч евро. В итоге Шварценеггер был вынужден заплатить немецкой таможне 35 тысяч евро: к стоимости самих часов добавились 5000 евро штрафа и 4000 евро налога. Половину всей суммы актер должен был внести наличными, из-за чего ему пришлось отправиться в отделение одного из банков в сопровождении сотрудника таможни.

#штраф #курьез #часы #Арнольд Шварценеггер

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