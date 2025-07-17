Каждый выбирает для себя

Среди причин маргинализации общества называют разрыв между традиционными и современными ценностями, утрату культурной идентификации. Конечно, маргинализация как процесс весьма многогранна и требует тщательного разностороннего анализа причин и последствий. Мы же остановимся на влиянии культуры и роли интеллигенции в формировании здорового, разумного общества.

…Лифт застревает в подвальном помещении суда. Пять человек вынужденно остаются в тесном закрытом помещении. Постепенно здесь обнажается не только суть каждого, но и оказывается, что в одном месте и в одно время они все оказались неслучайно. Таков краткий синопсис психологической драмы «Лифт», которая не первый год с аншлагом идет на сцене столичного театра «Жастар».

Автор драмы – Сая Касымбек. Все герои – безымянные, и это весьма говорящая деталь. Обезличенные образы усили­вают месседж: проблемы нравственные и духовные не бывают локальными, чаще это явление массовое.

– Наш народ пережил несколько социальных катаклизмов: голод, репрессии, война. Кроме того, много лет под запретом были традиции, национальная культура выдавалась дозированно и после жесткой цензуры, отшлифованная гладким лоском идеологии того периода. Конечно, это все не прошло бесследно. Погибла большая часть интеллектуальной элиты, казахский язык прак­тически был вытеснен с официального поля, его носители находились в основном в селах и южных регионах. Отголос­ки этого мы видим по сей день. После обретения независимости сделано немало: казахский обрел статус государст­венного, были реализованы программы по его поддержке и популяризации, переведены книги, учебники, ведение документации переходит на казахский язык. Но этого недостаточно. С общест­вом нужно работать, чтобы месседж «Знать государст­венный язык – обязанность каждого гражданина» был у каждого в голове, в делах, в жизни, – считает Сая Касымбек.

Какая же есть связь между языком и нравственными ориен­тирами? Самая прямая.

– Язык – это не просто средство коммуникации, это код, который у каждого народа свой. Забыв язык предков, человек отрывается от своих корней, теряя доступ к мудрости народа, взращенной веками. Он отдаляется от истоков, перестает­ идентифицировать себя со своей нацией, у него меняются ценности. В свою очередь это сказывается на социальных институтах, на которых зиждется нравственная составляющая любого общества: семья, ценности, традиции, культура, – продолжает Сая Касымбек.

В драме «Лифт» есть очень интересная сюжетная линия. Женщина средних лет и девушка – это мать и дочь, которую она оставила сразу после рож­дения. Их диалог эмоционален, но каждая сторона слышит лишь себя. И только искреннее сожаление матери приносит каплю тепла, и обвиняющий голос становится тише... Эта линия выводит нас на современные социальные темы.

Проблема брошенных детей и забытых стариков не нова и не имеет места прописки. Существует она и в Казахстане. Сейчас, по оценкам специалистов, по сравнению с 2012 годом мамы реже бросают новорожденных. Определенную роль в этом сыграли дома мамы, дающие женщинам возможность переждать сложный период, окрепнуть. Однако проблема оставленных детей в целом не решена. Да, мамы реже оставляют детей в роддомах, а вот биологические папы все так же умывают руки.

– У казахов не было ни детских домов, ни домов престарелых... Даже в случае смерти родителей, их развода дети оставались на попечении рода отца. Ребенок рос, зная свои корни. Он не лишался поддержки рода: у него не было родителей, но были родные люди рядом. Показателем того, что мы оторвались от истоков, променяли проверенную годами мудрость предков на чуждые нашему народу ценности, является количество разводов, которое растет из года в год, число одиноких мам, которые растят сами детей, не знающих «Жеті ата».

Покинутых стариков тоже не было, наши предки не могли такого допустить. Даже если по разным причинам старые люди оставались одни на склоне лет, с ними жил кто-то из родных, обеспечивая уход. В крепости родственных уз была сила народа, – рассуждает наша собеседница, и я соглашаюсь с ней.

Увы, сейчас не редкость, когда родственные связи некоторых тяготят. Немало людей предпочитают дистанцироваться морально, физически, эмоцио­нально от родных, от рода...

По справедливости

Также у нас существует искаженное восприятие родственной поддержки, а проще говоря – трайбализм, когда оценочные суждения сводятся лишь к одному: «наш» или «не наш», имея в виду принадлежность к роду или жузу.

По пьесе Саи Касымбек пос­тавлен спектакль «Бравые старики». Произведение она писала сразу после потери отца. Он стал прототипом одного из главных героев по имени Касым. Так, по словам автора, ей хотелось продлить жизнь дорогому человеку. Это пьеса о людях, для которых закат жизни ближе ее рассвета. О том, что жить человеку хочется в любом возрасте – и именно жить, а не доживать и не выживать. И о том, что желание это не всегда произносится вслух, но всегда присутствует в сердце, в душе, в глазах. Нужно лишь увидеть и услышать вовремя, сказанное шепотом или не озвученное вовсе тайное желание «Жить!». И в любой ситуации оставаться в первую очередь человеком.

Неслучайно Шерхан Муртаза после премьеры спектакля сказал: «Да, мы хотим жить! Это написано обо мне, хотя я не говорю об этом вслух. Для молодежи это тоже очень актуально».

– История любого народа – это не просто летопись событий, это открытая книга его философии. За что боролся народ, что оберегал, кого защищал, к чему стремился? В ответах на эти вопросы лежат ответы и на другие. Человек оберегает самое ценное. Наши предки защищали свою землю от чужеродных захватчиков, защищали свой язык, свою культуру, чистоту крови. Ведь запрет на браки между родственниками до седьмого колена существует не просто так. При этом они были открыты другим, если люди пришли с миром, без щита, – рассуждает Сая-апай.

В ее историческом романе «Көк бөрілері» о древнетюркских племенах, населявших Алтай, есть интересный фрагмент. У племени теленгит существовал обычай дарить дочерям кинжал, чтобы они могли защитить себя от врагов. И вот старший рода спрашивает, сколько нынче девочек в роду, соответствующих возрасту проведения обряда. Оказалось, что семь, но есть еще дочь сапожника, представителя другого рода.

«Девочкам из другого рода не положено дарить кинжал!» – отрезал старейшина. «Как идти на врага в сшитых мною сапогах, так я свой, а как дочери кинжал дарить, так я чужой, получается?» – возмутился отец девочки, мастер из племени телестик. Как давно он оказался в роду теленгитов, никто уже не помнил. Оставшегося после набегов врагов ребенка племя приютило, со временем он стал отличным мастером, шил обувь воинам. Старейшины принимают единственно верное решение: девочке тоже решено подарить кинжал, чтобы не показывать, что она чужая.

Справедливое отношение ко всем, независимо от принадлежности к роду, было характерным для казахов издревле. Подтвержение этому мы можем увидеть в самых разных источниках. И это качество – одно из тех, которые нельзя терять, дабы избежать тлетворного влияния трайбализма. Он особенно негативно отражается на молодых. Глобализация делает свое дело, сейчас границы открыты, и молодежь нередко голосует ногами, уезжая за границу, оставаясь там.

– Мне очень жаль, когда образованная, продвинутая молодежь уезжает из страны. Я их понимаю, многие уезжают за более масштабным будущим. Немало тех, кто не возвращается.­ Разве что к старости, когда зов крови и тяга к корням дают о себе знать. Это печальная тенденция, ведь все силы, энергию, ресурсы человек оставил в той стране, где жил. И получается,­ что другая страна обрела, а мы потеряли... Патрио­тизм лозунгами не привить. Нужна идеология, общая, единая, чтобы стремление служить народу было сознательным и общим, – считает Сая Касымбек, и сложно с ней поспорить. Быть современным – не значит отвергать все старое. Это значит жить, используя накопленные веками культурные сокровища своего народа, адаптируя их под реалии сегодняшней жизни, беря оттуда самую суть. Ведь удалось японцам создавать высокие технологии, сохранив при этом приверженность своим­ традициям, и более того, познакомить весь мир с нацио­нальной одеждой, сделав кимоно желанной вещью в гардеробе модниц разных стран. Итальянцы смогли свою пиццу и пасту сделать любимой едой миллионов. А уникальная китайская вышивка стала сегодня синонимом работы удивительной красоты...

Чтобы создавать новое, необязательно рушить старое. Достаточно относиться с уважением к своим истокам, знать и любить их, рассказывать о них людям.