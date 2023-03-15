Сила местного самоуправления

После выборов 19 марта этим представительным органам власти предстоит работать не только в новом составе, но и в новом качестве, а самое главное – с новой ответственностью перед избирателями.

Пока политические партии сражаются в конкурентной борьбе за места в Мажилисе, выборам в маслихаты уделяется как будто меньше внимания в информационном пространстве. Да и сами казахстанцы не всегда понимают, в чем заключаются функции и полномочия этих представительных органов власти, что дают выборы по мажоритарной системе и как, собственно, жители регионов могут влиять на их решения. Между тем маслихаты как раз и представляют собой институты, наиболее близкие к населению того или иного регио­на, устанавливающие основные направления его развития.

«Сильные маслихаты способствуют решению актуальных проб­лем и росту качества жизни в регионах», – отметил в Пос­лании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев, заложив тогда, без преувеличения, фундаментальные основы для реформирования подходов, в том числе и ментальных, к работе этих органов власти.

Документ, представленный год назад, содержал сразу несколько системных реформ: ввести должность председателя маслихатов, что должно укрепить их субъектность и самостоятельность, изменить текущий порядок назначения акимов регионов, что усилит влияние маслихатов, ведь речь идет, по сути, о косвенных выборах политических руководителей, перейти на пропорционально-мажоритарную систему выборов депутатов.

Касым-Жомарт Токаев уделил столь пристальное внимание роли маслихатов в системе власти страны и жизни казахстанского общества не случайно. На протяжении последнего десятилетия в этой сфере наблюдался тяжелый кризис. Судя по результатам регионального социологического мониторинга, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ), маслихатам доверяли менее половины респондентов.

«Пятнадцать лет назад в рамках конституционной реформы мы перешли на пропорцио­нальную модель выборов в нижнюю палату Парламента. Затем в 2018 году пропорциональный принцип был внедрен на выборах депутатов маслихатов. Данные шаги придали серьезный импульс развитию нашей партийной системы. Однако наряду с этой позитивной тенденцией стали проявляться и негативные последствия таких решений», – так сам Глава государства объяснял сложившуюся ситуацию.

Электоральный процесс потерял свою былую привлекательность для граждан. Раньше сос­тав маслихатов формировался на основе прямых выборов, когда каждый депутат в своем округе доказывал, что он достоин быть избранным, делал все, чтобы люди знали, кто он и какова его программа... То есть напрямую общался с избирателями.

Выборы по партийным спискам изменили ситуацию. Жители населенных пунктов перестали знать своего депутата в лицо, приходить к нему со своими проблемами, вместе обсуждать благоустройство двора, взаи­моотношения с коммунальными службами, расходование местных бюджетов. Население потеряло интерес к работе маслихатов, возросло политическое отчуждение, маслихаты все чаще стали называть «карманными», ведь туда проходили в основном аффилированные с акиматами кандидаты.

Принимая во внимание эти негативные факторы, Президент предложил перейти к более гармоничной избирательной системе – смешанной, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях.

«Возвращение к такому варианту избирательной системы – это очень серьезный шаг. Он является логическим продолжением принятого ранее решения о снижении порога прохождения партий в Мажилис и маслихаты, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Теперь, по сути, каждый регион получит возможность избрать в нижнюю палату как минимум одного депутата. Новая модель сформирует в Мажилисе более широкую палитру взглядов, сделает его более инклюзивным. На местах создаст более конкурентную политическую среду и откроет дополнительные возможности для появления новых авторитетных политиков».

– Общественный запрос на сис­темные политические и социально-экономические реформы стал очевиден после трагических январских событий, – считает научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Айдана Акесина. – В январе прошлого года Президентом в первую очередь были подняты актуальные вопросы, затрагиваю­щие широкую социально-экономическую поддержку населения, а март уже заложил курс на политическую модернизацию.

Одним из важных нововведений, по ее мнению, стало как раз внедрение новой процедуры назначения акимов областей и городов республиканского значения: Президент вносит на альтернативной основе не менее двух кандидатур на данные должности, и кто именно будет назначен, решает маслихат.

– Следует отметить, что предлагаемая процедура усилила политическое влияние представительных органов в регионах. Данное предложение является продолжением реформы избирательной системы в части выборности акимов. Как известно, в 2021 году в Казахстане впервые прошли прямые выборы сельских акимов, а с 2024 года будут запущены выборы акимов районов. Маслихаты преимущественно работают по социально-экономическим направлениям развития своего региона, в частности это согласование бюджета, застройка территорий, общественный порядок, благоустройство и многие другие вопросы. Таким образом, предложение Президента наделило маслихаты по всей стране дополнительным политическим весом. Отныне они станут ответственными за выбор главы области или города перед свои­ми избирателями, – отмечает Айдана Акесина.

Кроме того, предложение альтернативных кандидатов в акимы и их согласование с маслихатами является очень важным шагом в сторону децентрализации власти. Почему же так важно навсегда искоренить все монополии как в экономике, так и в политике? Потому что без этого невозможны успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества. А подходы к работе маслихатов позволят передать реальные полномочия управления из центра в регионы.

«Надо понимать, что сильная сис­тема местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте. Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоянии взять на себя», – отметил Глава государства в мартовском Послании-2022.

Это значит, что реализация этого программного документа даст казахстанцам возможность реально участвовать в согласовании планов экономического и социального развития своих территорий, местного бюджета, согласовании назначений на ключевые должности в акимате. А также в утверждении проекта генерального плана застройки, оказания социальной помощи, установлении размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, определении минимального гарантированного объема мер социальной поддержки и льгот, в том числе на приобретение или строительство жилья за счет местного бюджета...