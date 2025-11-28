От бабушкиного сундука к научным экспедициям

Удобные кроссовки, рюкзак за плечами, в руках – старый компас. Так начинается день человека, который уже более сорока лет поднимается на склоны горы Кос-Тура в Байдибекском районе. Для Таттибека Жаркинбекова такие походы – не хобби, а часть большой научной и исследовательской работы, которой он посвятил свою жизнь. И чем больше лет проходит, тем крепче становится его уверенность: горы Каратау скрывают уникальный мир растений, значение которого еще только предстоит раскрыть.

Сам Таттибек-ағай говорит, что профессию он не выбирал – «она сама его выбрала». Его путь начался в тени травяного сундука бабушки – известной в округе травницы Анар Сасыковой, дожившей до 102 лет. Именно она первой показала мальчику, что местные растения обладают особой силой, если собраны правильно и применяются с пониманием.

В начале 1980-х у ее порога оказался академик Георгий Никонов – один из ведущих специалистов Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений. Его привели к травнице и профессиональный интерес, и проблемы со здоровьем. По словам народного целителя, лечение, проведенное Анар Сасыковой, помогло Георгию Константиновичу пережить сложный период болезни.

После знакомства с травницей ее работой заинтересовались и в Институте онкологии и радиологии КазССР. При содействии министра здравоохранения Торегельды Шарманова была сформирована научная группа, которая вместе с Анар Сасыковой провела исследования и экспериментальные наблюдения за воздействием лекарственных трав. Работа была прервана после ее смерти, но успела дать первые многообещающие результаты.

«Иди в народную медицину»

Совет продолжить дело бабушки и углубиться в изучение лекарственных растений Таттибек Жаркинбеков получил от самого Георгия Никонова. К этому времени молодой специалист уже имел фармацевтическое образование и работал в институте онкологии.

Однако он решил оставить кабинетную работу и полностью погрузиться в мир фитотерапии – научной и практической. С тех пор его рабочий кабинет постепенно наполнился исследованиями, полевыми дневниками, гербариями, физико-топографическими картами и толстыми папками наблюдений – так же плотно, как травы покрывают горные склоны Каратау.

Четверть века Таттибек Жаркинбеков ведет полевую работу в рамках проекта «Дала шипасы», созданного совместно с Казахским научно-исследовательским институтом почвоведения и агрохимии им. У. У. Успанова, учеными аграрного университета и специалистами Казгид­ромета.

Исследуются почвы, динамика температуры и осадков, ветровые потоки и радиационный баланс – все, что формирует природные условия, в которых рождаются растения-эндемики. Лабораторные анализы проводились в Алматы, Москве и даже в США, в штате Флорида.

Последние пятнадцать лет к проекту присоединяются и российские ученые – сотрудники Ботанического института им. В. Комарова и Сибирского государственного медицинского университета. В экспедициях изучают более ста видов трав, из которых около шестидесяти являются эндемичными, то есть встречаются только в этом уголке Южного Казахстана. Исследователь внес в каталог более восьмидесяти ранее неизвестных растений, еще более ста видов находятся в процессе изучения.

Клиника, где пахнет горными растениями

К небольшой клинике народного целителя в Шымкенте приезжают люди из разных регионов. Одни – за лечением, другие – за советом, третьи – просто за спокойствием и вниманием, которого, кажется, здесь хватает каждому.

В шкафах – аккуратные ряды папок: истории болезней, содержащие фото­графии, согласия пациентов, результаты анализов, справки из больниц, в которых значатся медицинские диагнозы. Каждая папка – человеческая судьба, а каждая запись – часть большой многолетней работы по борьбе с самыми серьезными недугами.

Таттибек Жаркинбеков подчеркивает, что он не дает людям обещаний, которые не может выполнить. Его подход – сочетание научных данных, многолетних наблюдений, глубокого знания свойств местных растений и опыта, полученного от бабушки.

В своих сборах он использует около тридцати растений: полынь дермене, желтый тысячелистник, красную пижму, «золотой корень» и целый ряд эндемиков, произрастающих исключительно в Байдибекском районе. Местные условия – климат, насыщенные фосфором почвы, особенности ветров – придают травам, по словам ученого, «характер и силу».

Результатом многолетней работы стало издание два года назад монографии «Лекарственные растения, используемые в народной медицине», в которой автор представил результаты исследований растений, произрастающих в ущельях Кос-Тура и Боралдай. В ней не только обозначен ареал распространения и сбора растений, но и изучено влияние климатических условий и минералов в почве на биологические свойства лекарственных трав, используемых при лечении онкологических заболеваний.

Сохранить то,

что может исчезнуть

Имя Таттибека Жаркинбекова сегодня все чаще звучит в научных кругах и среди сторонников народной медицины. Его исследования, опубликованные в «Известиях» НАН РК и других изданиях, показывают: древние знания могут обрести новое звучание, если работать с ними честно, аккуратно и уважительно.

Сам целитель продолжает подниматься на Кос-Туру каждое лето. Горы остаются его лабораторией, учителем и местом, где начинается путь каждого нового исследования.

– Человек силен, пока помнит свою землю, – говорит Таттибек Жаркинбеков. – А земля лечит того, кто умеет ее слушать.

Народного целителя беспокоит тот факт, что многие эндемики сегодня оказались на грани исчезновения, поскольку некоторые заповедные земли находятся в частных руках. Выпас скота, пожары и неосторожное хозяйственное использование ставят под угрозу их существование.

Для сохранения уникальных растений он предлагает присоединить территории Боралдая и Кос-Туры к заповеднику «Аксу-Жабаглы», передав государству частные земельные участки, на которых расположены археологические памятники, включая древние петроглифы. Сейчас это территория Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка, но редкая флора из-за интенсивного выпаса скота не защищена даже на особо охраняемых территориях. По словам целителя, из 1 800 гектаров земель, где еще несколько десятилетий назад произрастали лекарственные травы, в том числе занесенные в Красную книгу, сегодня осталось менее 100 гектаров уникальной аптеки.

Есть у Таттибека Жаркинбекова еще одна большая мечта – открыть мини-фармацевтический научно-исследовательский институт и небольшой фармацевтический завод, на базе которых можно было бы разрабатывать и выпус­кать препараты для поддержки здоровья почек, органов желудочно-кишечного тракта, для лечения бронхиальной астмы, сахарного диабета и ряда других заболеваний.

Сегодня 75-летний целитель, так же, как когда-то его бабушка, передает свои знания сыну Нурлану, получившему фармацевтическое образование. Таттибек-ағай уверен: у него все получится, а лекарственные травы и дальше будут служить людям, помогая им пре­одолевать недуги и жить более здоровой, гармоничной жизнью.