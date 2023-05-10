Сильные дожди и похолодание – погода на 11-13 мая в Казахстане

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По данным метеослужбы, погоду на большей части Казахстана будет определять южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града.



Сильные дожди прогнозирует Казгидромет 11-12 мая на западе, 12-13 мая на северо-западе, севере, 13 мая в центре и на востоке страны.



В целом по республике ожидается усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури, также понижение температурного фона.



В северных и восточных регионах в ночные часы прогнозируются заморозки до 2 градусов. В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны до 5-15 тепла.