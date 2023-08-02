Сильные дожди ожидаются на севере и востоке Казахстана

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на 3-5 августа в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории Казахстана существенных изменений в погоде не ожидается.

"По-прежнему большая часть страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди, с порывистым ветром, градом и шквалом", – говорится в сообщении.

В Казгидромете добавили, что западные регионы страны будут находиться в поле повышенного давления. Ожидается погода преимущественно без осадков.