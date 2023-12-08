Сильные морозы придут в Казахстан

9-11 декабря синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в разных регионах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»
В течение предстоящих трех суток под влиянием арктического антициклона на большей части республики ожидаются прекращение осадков и морозная погода. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке страны пройдет снег, на юго-западе и южных регионах Казахстана сохраняются осадки в виде дождя и снега. На юге страны с 9 по 11 декабря в предгорных, горных районах пройдет сильный снег.
«В ночные часы температура воздуха понизится на северо-западе до 20-37 мороза, на севере — до 30-38 мороза, на крайнем севере страны — до 40-43 мороза, в центре, на востоке страны — до 25-35 мороза. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах — туманы», — предупреждают метеорологи.