Сильные морозы придут в Казахстан

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В течение предстоящих трех суток под влиянием арктического антициклона на большей части республики ожидаются прекращение осадков и морозная погода. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке страны пройдет снег, на юго-западе и южных регионах Казахстана сохраняются осадки в виде дождя и снега. На юге страны с 9 по 11 декабря в предгорных, горных районах пройдет сильный снег.