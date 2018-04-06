​Символы и ассоциации Штрауса

Судя по всему, новое руководство Республиканского немецкого театра пошло по пути кардинального изменения своей репертуарной политики, отдавая предпочтение современной немецкой драматургии, незнакомой казахстанскому зрителю. Свидетельством тому – спектакль «Финальный хор». Его автор Бото Штраус – новое явление на казахстанской театральной сцене. Он не знаком нашим зрителям уже потому, что пьесы его, за немногим исключением, не переведены на русский язык, в том числе и «Финальный хор». Тем интереснее, как мне представляется, было знакомство с этим во многом необычным произведением.
Более того, обращение к сложнейшей модернистской драматургии Бото Штрауса стало для театра и своеобразным тестом на профессиональность. Ведь его пьесы проникнуты символикой, сложны для восприятия, в них нет привычного единого сюжета, они требуют вдумчивого прочтения и понимания, а порой и расшифровки авторских символов. Не случайно, по мнению зарубежных театральных критиков, Бото Штраус «изобрел новый метафорический язык и утвердил критерии нового, постмодернистского стиля». В то же время Штраус – драматург, прекрасно знающий специфику театрального искусства, потому что он долгое время работал вместе со знаменитым немецким театральным режиссером Петером Штайном.
Что же касается нынешней алматинской премьеры, то Наташа Дубс как художественный руководитель немецкого театра уверена: одна из миссий их театра – популяризировать в Казахстане хорошую немецкую драматургию и немецкую литературу. Прежде всего современную, которая мало известна.
– Говоря о пьесе Штрауса, надо отметить, что в ней много аллегорий, много символики. В такой форме автор размышляет о своей стране, о своей родине. Это его беспокойства, горе, радости. Принято считать, что пьеса «Финальный хор» о кризисе – как внутриличностном, так и определенного этапа в развитии страны, – поясняет Наташа Дубс.
Кстати сказать, прочитав анонс спектакля, в котором говорится, что взаимоотношения персонажей в «Финальном хоре» иллюстрируют картину воссоединения Германии, многие могут расценить постановку как политическую. В то же время политики в прямом понимании этого слова в спектакле и нет.
Место действия, причем тоже довольно условное, – небольшое кафе, где перед зрителем предстают отдельные маленькие истории, связанные с персонажами пьесы. Все они встретились вроде бы случайно, но их объединяет ожидание некоего события. Все встревожены, потому что грядет нечто непонятное. А хор – это символ социума, общества накануне перемен. И очень символично, что этот хор исполняет песни классика немецкой композиторской школы XIX века Иоганнеса Брамса.
– Брамс – это очень серьезная интеллектуальная музыка, своего рода диалог со своей душой, и когда человек находится в состоянии смятения, очень важно услышать эту «музыку души», которая помогает сохранить себя, не допустив саморазрушения. Мне давно хотелось соединить прием хорового исполнения с драматургией, и я подумала: коль уж пьеса названа «Финальный хор», то почему бы не провести такую аналогию, что все действующие лица – это некий хор, хотя бы любительский? А люди, его составляющие, – это горожане, которые посещают хоровые занятия, что впоследствии накладывает определенный отпечаток на их отношения, – считает Наташа Дубс.
И тогда она предложила Галымжану Берекешеву, который занимался музыкальным оформлением спектакля, 7 песен Брамса. Причем у Бото Штрауса подобной аналогии нет, как и нет указания на то, что в пьесе должна звучать музыка Брамса. В то же время, по мнению режиссера, исполнение столь сложного музыкального материала явилось своего рода проверкой на профессиональность.
– В итоге все действие спектакля как бы медленно стекается к финальному вопросу – как быть с прошлым, будущим и настоящим? Как это соединить в себе? Надо ли сохранить прошлое либо отказаться от него и жить только сегодняшним днем? – говорит Наташа Дубс. – Центральные фигуры спектакля – мать с дочерью, которые удивительным образом поменялись ролями (актрисы – Ирка Абдульманова и Шейла Икабекова). Мать, женщина со сложной судьбой, понимает, что надо жить будущим. А дочь, наоборот, зациклена на истории, она не может вписаться в новые реалии. Ведь падение стены тоже символ: с одной стороны, это переход в иную реальность, а с другой – когда рушится любая перегородка, человек оказывается словно без защиты.
Знаковый персонаж пьесы – та самая дочь Анита (Шейла Икабекова) – своего рода символ Германии, которая не понимает, на чем ей концентрироваться, ведь немецкая история очень глубокая и сложная, где добро перемешано со злом. Есть прошлое с его войной, миллионными жертвами, нужно ли переносить это в новый мир? Аните удается преодолеть этот рубеж, и она, по замыслу Штрауса, как Феникс восстает из пепла, словно расправляя крылья. Но и здесь не все так однозначно.
– Казалось бы, Анита, как и другие персонажи, – маленький человек, но для автора она – некий мост между прошлым и будущим, но разрушенный мост, потому что считает, что цивилизация в опасности, что уничтожаются истоки, та сила земли, которая управляет жизнью людей, которая, по замыслу автора, дана от Бога, и она теряется. Анита об этом постоянно кричит, потому что не может понять, по какому пути пойдет развитие цивилизации – в плюс или минус? То есть вопросов много, а ответов на них нет, – считает режиссер-постановщик.
Вся пьеса Бото Штрауса – это непрерывная цепь символов и ассоциаций, и, по признанию Наташи Дубс, создателям спектакля вряд ли удалось их полностью разгадать.
– Даже когда открываешь его пьесу, то там действующие лица обозначены лишь цифрами: мужчина – 1, женщина – 2 и так далее. В такой последовательности мы и выстроили хор. Интересно, что в пьесе 16 персонажей, мы предположили, что это символ 16 земель Германии, которые пытаются объединиться на новой основе.
– А как бы вы объяснили роль фотографа, который в начале пьесы с разных ракурсов запечатлевает хор?
– Это тоже символ, который можно трактовать по-разному: и как некую объединяющую идею, и как некого лидера, который пытается каким-то образом объединить распадающееся общество. Первая часть спектакля и посвящена этому. А потом хор как бы рассыпается, и его персонажи начинают взаимодействовать друг с другом.
Надо отметить, что спектакль поставлен как камерный. По мнению Наташи Дубс, немецкий театр и создавался как театр малых форм.
– Камерность – это наше отличие, наша особенность. Мы хотим быть в тесном контакте со зрителем.
В планах театра – постановка пьесы Макса Фриша «Андорра» и современная пьеса Эриха Кестнера о переосмыслении семейных ценностей. Ну а в самое ближайшее время зрителя удивят «Три сестры» Чехова в преломлении стилистики немецкого театра.