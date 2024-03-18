Систему выбора учебников автоматизировали в Казахстане

Теперь педагоги смогут самостоятельно выбрать понравившийся учебник с учетом особенностей организации занятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, эта функция доступна на платформе ETANDAU.GOV.KZ. Электронную платформу апробировали в ряде школ городов Астана и Алматы, а также Костанайской области.

— ETANDAU.GOV.KZ - прозрачная система выбора учебников для педагогов. При апробации подтверждена ее функциональность и возможности для оптимизации работы. Педагоги смогут самостоятельно выбрать понравившийся учебник с учетом подачи материалов авторами учебников, а также особенностей и организации учебного процесса, - отметила директор республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Назира Абдрахманова.

Сейчас преподаватели проходят обучение по использованию платформы.

В министерстве отметили, что эта инициатива станет еще одним шагом к повышению качества образования и эффективной работе.

