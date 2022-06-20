Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июня
Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 20 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 2
– город Алматы – 10
Всего в стране выявлены 1 305 962 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 162.