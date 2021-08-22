Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 августа

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 августа, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6725 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 829
- город Алматы - 1613
- город Шымкент - 336
- Акмолинская область - 281
Актюбинская область - 417
- Алматинская область - 400
- Атырауская область - 287
- Восточно-Казахстанская область - 176
- Жамбылская область - 132
- Западно-Казахстанская область - 135
- Карагандинская область - 920
- Костанайская область - 297
- Кызылординская область - 185
- Мангистауская область - 153
- Павлодарская область - 331
- Северо-Казахстанская область - 168
- Туркестанская область - 65
Всего в стране выявлено 736 906 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 5918 человек выздоровели
от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 610 719.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались
93 человека.
На 22 августа лечение от КВИ
продолжают получать 123 773 человека (–117 885 + и 5 888 КВИ-), из них в стационарах находятся 29 856 пациентов, на амбулаторном уровне – 93 917 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 927 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 523 пациента, на аппарате ИВЛ – 249 пациентов.
20 августа 2021 года зафиксировано 310 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
, 16 летальных исходов и 110 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67805, летальных случаев - 4216, выздоровевших - 57701.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 августа 2021 года
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Согласно матрице, Казахстан находится в «красной» зоне.