Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 августа

Коронавирус
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.   

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6725 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 829

- город Алматы - 1613

- город Шымкент - 336

- Акмолинская область - 281

Актюбинская область - 417

- Алматинская область - 400

- Атырауская область - 287

- Восточно-Казахстанская область - 176

- Жамбылская область - 132

- Западно-Казахстанская область - 135

- Карагандинская область - 920

- Костанайская область - 297

- Кызылординская область - 185

- Мангистауская область - 153

- Павлодарская область - 331

- Северо-Казахстанская область - 168

- Туркестанская область - 65

Всего в стране выявлено 736 906 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 5918 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 610 719.

От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 93 человека.

На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 123 773 человека (–117 885 + и 5 888 КВИ-), из них в стационарах находятся 29 856 пациентов, на амбулаторном уровне – 93 917 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 927 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 523 пациента, на аппарате ИВЛ – 249 пациентов.

20 августа 2021 года зафиксировано 310 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 110 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67805, летальных случаев - 4216, выздоровевших - 57701.



Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 августа 2021 года

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

Согласно матрице, Казахстан находится в «красной» зоне.



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