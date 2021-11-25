Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 ноября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 946 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: – город Нур-Султан - 128
– город Алматы - 119
– город Шымкент - 11
– Акмолинская область - 63
– Актюбинская область - 14
– Алматинская область - 47
– Атырауская область - 17
– Восточно-Казахстанская область - 53
– Жамбылская область - 9
– Западно-Казахстанская область - 25
– Карагандинская область - 107
– Костанайская область - 101
– Кызылординская область - 5
– Мангистауская область - 6
– Павлодарская область - 105 – Северо-Казахстанская область - 124
– Туркестанская область - 12
Всего в стране выявлено 967 369 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 930 512.