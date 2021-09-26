Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 сентября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 192 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 184, - город Алматы - 491,
- город Шымкент - 126,
- Акмолинская область - 99,
- Актюбинская область - 93, - Алматинская область - 221,
- Атырауская область - 55,
- Восточно-Казахстанская область - 126,
- Жамбылская область - 55,
- Западно-Казахстанская область - 62, - Карагандинская область - 201,
- Костанайская область - 103,
- Кызылординская область - 51,
- Мангистауская область - 17,
- Павлодарская область - 175,
- Северо-Казахстанская область - 86,
- Туркестанская область - 47.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 877 112
заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране – 810 681.
От коронавирусной инфекции в республике за сутки скончались 36
человек.
Лечение от КВИ продолжают получать 64 283 человека (55 396 КВИ+ и 8 887 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 261 пациент, на амбулаторном уровне – 53 022 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 900 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 226 пациентов, на аппарате ИВЛ – 143 пациента.Матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 26 сентября.В "красной" зоне:
города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области. В "желтой" зоне:
Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне:
Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.