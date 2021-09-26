Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 192 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 184,

- город Алматы - 491,

- город Шымкент - 126,

- Акмолинская область - 99,

- Актюбинская область - 93, 

- Алматинская область - 221,

- Атырауская область - 55,

- Восточно-Казахстанская область - 126,

- Жамбылская область - 55,

- Западно-Казахстанская область - 62,

- Карагандинская область - 201,

- Костанайская область - 103,

- Кызылординская область - 51,

- Мангистауская область - 17,

- Павлодарская область - 175,

- Северо-Казахстанская область - 86,

- Туркестанская область - 47.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 877 112 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране – 810 681.

От коронавирусной инфекции в республике за сутки скончались 36 человек.

Лечение от КВИ продолжают получать 64 283 человека (55 396 КВИ+ и 8 887 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 261 пациент, на амбулаторном уровне – 53 022 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 900 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 226 пациентов, на аппарате ИВЛ – 143 пациента.



Матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 26 сентября.

В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

Популярное

Все
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Маршрутка вылетела с трассы в СКО, погибла 16-летняя студентка
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]