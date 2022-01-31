Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 января
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 31 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: – город Нур-Султан - 1194
– город Алматы - 1556
– город Шымкент - 26
– Акмолинская область - 715
– Актюбинская область - 78
– Алматинская область - 305
– Атырауская область - 168
– Восточно-Казахстанская область - 189
– Жамбылская область - 103
– Западно-Казахстанская область - 263 – Карагандинская область - 954
– Костанайская область - 586
– Кызылординская область - 55
– Мангистауская область - 53
– Павлодарская область - 880
– Северо-Казахстанская область - 341
– Туркестанская область - 25
Всего в стране выявлено 1 233 488 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 069 863.