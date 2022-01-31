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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 января
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 31 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.      

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 1194

– город Алматы - 1556

– город Шымкент - 26

– Акмолинская область - 715

– Актюбинская область - 78

– Алматинская область - 305

– Атырауская область - 168

– Восточно-Казахстанская область - 189

– Жамбылская область - 103

– Западно-Казахстанская область - 263

– Карагандинская область - 954

– Костанайская область - 586

– Кызылординская область - 55

– Мангистауская область - 53

– Павлодарская область - 880

– Северо-Казахстанская область - 341

– Туркестанская область - 25

Всего в стране выявлено 1 233 488 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 069 863.

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