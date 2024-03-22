Сказ про то, как кумыс в мороженое превратился

Самый главный ингредиент мороженого – пенистый национальный напиток. Добавьте к нему неповторимый запах полыни над степными просторами и вкус родниковой воды.

Пять лет назад начинающий предприниматель Айдын Серикказин задумался над тем, что можно приготовить из кумыса. Из молока ведь можно получить много вкусных и полезных продуктов. Задумал – сделал. И сегодня у Айдына есть точки продаж в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске и Балхаше. В планах – угостить своим лакомством жителей стран ближнего, а может, и дальнего зарубежья.

Само мороженое из кумыса – не новшество. Его производят в Шымкенте и Павлодаре, в странах ближнего зарубежья. Но как у каждой хозяйки на кухне свои секреты, так и у производителей своя изюминка в рецептуре, которой они ни под каким предлогом не поделятся с конкурентами. У многих само понятие «мороженое из кумыса» вызывает недоумение. Для большинства это кисломолочный пенистый напиток, и каким образом его можно превратить в любимое миллионами людей лакомство, остается загадкой.

Прежде чем приступить к реализации своей идеи, Айдын пересмотрел кучу роликов в Интернете. И узнал, что в соседнем Кыргызстане кумыс используют не только как целебный прохладительный напиток, а давно наладили производство йогуртов и мороженого.

И закипела работа дома на кухне. Каждый день Айдын придумывал что-то новое. Добавлял дыню, малину, клубнику, орехи и даже банан. Конечно, не все получилось сразу. Но упорство помогло начинающему предпринимателю – удалось разработать уникальную рецептуру и получить патент на свою продукцию. Осталось дело з малым – купить необходимое оборудование. Чтобы выпускать мороженое хотя бы небольшими партиями в точках продаж, нужны были фрезер и витрина-холодильник. В 2019 году их стоимость составляла 370 тыс. и 135 тыс. тенге. Айдын решил попытать счастья, приняв участие в государственной программе по поддержке предпринимательских инициатив молодежи. В своем бизнес-плане начинающий предприниматель пошагово расписал весь процесс. Небольшое хозяйство родителей, расположенное в селе Караул Абайского района, может ежедневно давать 35–40 литров кумыса. Доставлять продукцию в торговые точки можно в сумках-холодильниках, это минимальные затраты. Плас­тиковые ложечки по 5 тенге и бумажную упаковку по 10 тенге поставляют партнеры из Алматы. Итоговая стоимость стаканчика мороженого из кумыса в 250 мл составила 300 тенге.

Представляя свой бизнес-план, Айдын буквально вдохновил членов комиссии, принимающих решение о выдаче гранта, выделить деньги на производство мороженого из кобыльего молока. Комиссия единогласно отметила желание молодого человека разрушить стереотипы и предложить землякам новый вкус. Денег в сумме 505 тыс. тенге как раз хватило на приобретение фрезера и холодильной витрины. И работа закипела.

Сейчас у Айдына Серикказина более двух десятков рецептов мороженого собственного приготовления из кумыса и саумала. Если мороженое из кумыса слегка терпкое и кисло-сладкое на вкус, то из саумала, наоборот, нежное, сливочное и в меру сладкое. Причем продукт не содержит сахара, красителей и добавок, продлевающих срок годности. Потому его смело могут пробовать люди, страдающие сахарным диабетом, и те, у кого аллергия на коровье молоко.

Все же одним своим секретом Айдын поделился – чтобы получилось отменное мороженое, нужно использовать только свежий кумыс, из более крепкого напитка лакомство уже не получится. Пока весна в области Абай только вступает в свои права, и свежий кумыс появится лишь в конце апреля. Но молодой предприниматель времени даром не теряет – зимой он обдумывает новые рецепты и ищет новые торговые точки. В октябре прошлого года продукт получил звание «Лучший товар Казахстана».

В том, что продукт нравится детям и взрослым, нет никаких сомнений. От покупателей в жаркое время года нет отбоя. Мороженым из кумыса и саумала хотят удивить гостей семейных праздников и больших тоев. По словам Айдына, ежедневно поступают заказы как на небольшие порции, так и на целые партии в несколько килограммов.