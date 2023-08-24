Скляр посетил ряд объектов в области Улытау

По итогам поездки первый заместитель премьер-министра дал конкретные поручения отраслевым министерствам и акимату региона.

Фото пресс-службы правительства РК

Первый заместитель премьер-министра побывал с рабочей поездкой в центральной части страны. Роман Скляр ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Жезказган – Кызылорда», посетил ряд стратегических объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

К примеру, на Жезказганской ТЭЦ руководители АО «Казахмыс Энерджи» доложили о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону и модернизации станции.

Проинспектировал первый вице-премьер и ход реконструкции тепловых сетей Жезказгана. Работы сейчас идут с опережением графика. Реконструкция сетей позволит в ближайшее время решить вопрос обеспечения тепловой энергией новых строящихся микрорайонов областного центра.

Обсужден и проект водоснабжения областного центра. Делегация посетила участок строительства Уйтас-Айдоского водовода и гидроцех Жезказгана. Проекты реализуются за счет средств республиканского бюджета (4,2 млрд тенге и 6 млрд тенге, соответственно). Строительные работы ведутся в соответствии с графиками.

Побывал Скляр и на строительной площадке новых 11 многоэтажных жилых домов в Жезказгане (972 квартиры). Завершение объектов намечено на конец следующего года.

По итогам поездки первый заместитель премьер-министра дал конкретные поручения отраслевым министерствам и акимату области Улытау по обеспечению качественной и своевременной реализации проектов.