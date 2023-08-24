Скляр посетил ряд объектов в области Улытау

Правительство
98
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По итогам поездки первый заместитель премьер-министра дал конкретные поручения отраслевым министерствам и акимату региона.

Фото пресс-службы правительства РК

Первый заместитель премьер-министра побывал с рабочей поездкой в центральной части страны. Роман Скляр ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Жезказган – Кызылорда», посетил ряд стратегических объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

К примеру, на Жезказганской ТЭЦ руководители АО «Казахмыс Энерджи» доложили о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону и модернизации станции.

Проинспектировал первый вице-премьер и ход реконструкции тепловых сетей Жезказгана. Работы сейчас идут с опережением графика. Реконструкция сетей позволит в ближайшее время решить вопрос обеспечения тепловой энергией новых строящихся микрорайонов областного центра.

Обсужден и проект водоснабжения областного центра. Делегация посетила участок строительства Уйтас-Айдоского водовода и гидроцех Жезказгана. Проекты реализуются за счет средств республиканского бюджета (4,2 млрд тенге и 6 млрд тенге, соответственно). Строительные работы ведутся в соответствии с графиками.

Побывал Скляр и на строительной площадке новых 11 многоэтажных жилых домов в Жезказгане (972 квартиры). Завершение объектов намечено на конец следующего года.

По итогам поездки первый заместитель премьер-министра дал конкретные поручения отраслевым министерствам и акимату области Улытау по обеспечению качественной и своевременной реализации проектов.

#вице-премьер #Скляр #поездка #Улытау #объекты

Популярное

Все
Как работает программа "Тариф в обмен на инвестиции"
Дни казахского кино с успехом прошли в Москве
Портал в параллельный мир открылся в Петропавловске
Как репрессировали авторов первого казахского календаря
Игра предков и книга Гиннесса
Южный регион наконец-то избавится от энергодефицита
Совсем не «белая роща»
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Учебный год без хлопот
О качестве жизни и не только
Спецоперация по задержанию крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде
Приоритет – социально уязвимым
Ботай с натуры
Под пристальным надзором
Хранители истории
Деньги, форма и льготное питание
Республиканское августовское совещание работников образования стартовало в Казахстане
По нашим стандартам и нашим учебникам
На обсуждении
2,4 трлн тенге выделят на реализацию нацпроекта "Комфортная школа"
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
«Субботник» для отвода глаз
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Водительские права по новым правилам
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Кража невест: традиция или преступление?
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель

Читайте также

Поддержку новых проектов среднего бизнеса в южных регионах …
Почти 30 млрд тенге выделили для льготного микрокредитовани…
Упростить порядок привлечения международных авиакомпаний пр…
Как Казахстан готовится к проведению V Всемирных игр кочевн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]