В Казахстане посчитали мальчиков и девочек

Общество
88
Дана Аменова
Корреспондент

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Бюро нацстатистики 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки. 59,7% детей проживает в городской местности. В общей численность населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%.

В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми, далее идут Мангистауская область (41,9%) и город Шымкент (40,6%).

Численность детей до 18 лет в разрезе регионов:

Обл. Абай – 188 321

Акмолинская обл. – 223 493

Актюбинская обл. – 330 877

Алматинская обл. – 556 114

Атырауская обл. – 274 688

 ЗКО – 217 427

 Жамбылская обл – 465 492

Обл. Жетісу – 245 056

Карагандинская обл. – 317 101

Костанайская обл. – 206 584

Кызылординская обл. – 335 399

Мангистауская обл. – 329 613

Павлодарская обл. – 205 030

СКО – 126 424

Туркестанская обл. – 927 107

Обл. Ұлытау– 75 506

ВКО – 182 714

Астана – 472 070

Алматы – 665 430

Шымкент – 497 081.

Напомним, по информации Минпросвещения, согласно официальному прогнозу, к 2027 году число детей в стране увеличится до 8 млн.

 

#казахстан #дети #статистика #АСПР #Бюро

Популярное

Все
Триумф и трагедия казахских баев
Человека нельзя победить
Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру
У воспитанников детской хоровой студии театра «Астана Опера» день расписан буквально по минутам
Получит ли порода қазақы тазы международное признание?
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Талантливый казахстанский лучник готовится к своей первой Олимпиаде
Судьба узника Карлага – раввина из Украины
Исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося казахского поэта Сабита Донентаева
Знаменитый австралийский игрок Ллейтон Хьюитт оценил развитие тенниса в нашей стране
Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу
Уже почти 30 лет при музее имени семьи Невзоровых действует детская художественная студия
«Расстрельная» статья для молодого ученого
Костанайские археологи бьют тревогу
Остался только кожаный жилет…
Золото Кангюй: найдены шедевры ювелирного искусства
К знаниям – с песней
Правило 1 000 слов, закон сингармонизма и практика
Память не даст покоя
Центральная Азия и Италия нацелены на расширение взаимодействия
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Самую большую городскую мечеть открыли в Шымкенте
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Какие выплаты полагаются жертвам политических репрессий в РК
Президент поблагодарил школьника за помощь пострадавшим от …
В школах страны действуют омбудсмены-ученики, которые защищ…
Американка Сандра Ли год преподавала в Семее: за это время …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]