В Казахстане посчитали мальчиков и девочек

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Бюро нацстатистики
Как уточняется, из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки. 59,7% детей проживает в городской местности. В общей численность населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%.
В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми, далее идут Мангистауская область (41,9%) и город Шымкент (40,6%).
Численность детей до 18 лет в разрезе регионов:
Обл. Абай – 188 321
Акмолинская обл. – 223 493
Актюбинская обл. – 330 877
Алматинская обл. – 556 114
Атырауская обл. – 274 688
ЗКО – 217 427
Жамбылская обл – 465 492
Обл. Жетісу – 245 056
Карагандинская обл. – 317 101
Костанайская обл. – 206 584
Кызылординская обл. – 335 399
Мангистауская обл. – 329 613
Павлодарская обл. – 205 030
СКО – 126 424
Туркестанская обл. – 927 107
Обл. Ұлытау– 75 506
ВКО – 182 714
Астана – 472 070
Алматы – 665 430
Шымкент – 497 081.
Напомним, по информации Минпросвещения, согласно официальному прогнозу, к 2027 году число детей в стране увеличится до 8 млн.