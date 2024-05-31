В Казахстане посчитали мальчиков и девочек

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки. 59,7% детей проживает в городской местности. В общей численность населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%.

В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми, далее идут Мангистауская область (41,9%) и город Шымкент (40,6%).

Численность детей до 18 лет в разрезе регионов:

Обл. Абай – 188 321

Акмолинская обл. – 223 493

Актюбинская обл. – 330 877

Алматинская обл. – 556 114

Атырауская обл. – 274 688

ЗКО – 217 427

Жамбылская обл – 465 492

Обл. Жетісу – 245 056

Карагандинская обл. – 317 101

Костанайская обл. – 206 584

Кызылординская обл. – 335 399

Мангистауская обл. – 329 613

Павлодарская обл. – 205 030

СКО – 126 424

Туркестанская обл. – 927 107

Обл. Ұлытау– 75 506

ВКО – 182 714

Астана – 472 070

Алматы – 665 430

Шымкент – 497 081.

Напомним, по информации Минпросвещения, согласно официальному прогнозу, к 2027 году число детей в стране увеличится до 8 млн.