Сколько детей в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В данное время в стране насчитывается 6,8 млн несовершеннолетних граждан, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов, пресс-служба Минпросвещения

По информации Минпросвещения, согласно официальному прогнозу, к 2027 году число детей в стране увеличится до 8 млн.

Об этом сообщила председатель комитета по защите прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова.

По ее словам, в более чем 7 тыс. школ страны обучаются 3,8 млн детей.

«Основной проблемой в этой сфере является дефицит мест, трехсменные и аварийные школы. Для решения реализуется национальный проект «Комфортная школа». В момент полной реализации проекта вышеуказанные вопросы будут полностью решены. Эти меры направлены на обеспечение прав детей на качественное образование», -сказала спикер в ходе круглого стола в СЦК.

По ее данным, из 21 тыс. детей-сирот 17,6 тыс. детей воспитываются в казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в семью более 1 тыс. детей-сирот. Внедрен институт наставничества: в стране более 300 человек стали наставниками над детьми-сиротами. Приоритетная задача государства – защитить детей от опасных ситуаций на улице, дома и в школе. Потому на детских объектах реализуются комплексные меры безопасности.

Так, 100% государственных организаций образования обеспечены системами видеонаблюдения, подключены к ЦОУ ОВД, обеспечены лицензированной охраной, оснащены тревожными кнопками.

Для формирования позитивных отношений в школьной среде проведена акция «ДосболLike». Продолжением акции стало пилотирование антибуллинговой программы «ДосболLike» в 8 регионах страны. 

«Реализуется Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023 – 2025 годы, куда вошли важные инициативы защиты детства. Ведется работа по развитию региональных Центров психологической поддержки, что позволит обеспечить доступ детей к профессиональной психологической помощи. Функционируют 14 таких центров. Принята методика по профилактике, выявлению и оказанию помощи детям- жертвам насилия», - сообщила о реализуемых мерах представитель ведомства.

Также в стране ужесточена ответственность за насилие в отношении детей. Закреплен статус правозащитного института в сфере детства Региональных детских омбудсменов. Создан государственный единый телефон «111» доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Также введены нормы, предусматривающие запрет на высадку ребенка из автобуса.

Кроме того, с 2024 года запущен проект «Нацфонд – детям», в рамках которого 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. По достижению совершеннолетия средства можно будет использовать на образование либо приобретение жилья.

 

#дети #Минпросвещения #численность #СЦК

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