Сколько казахстанцев планируют призвать на воинские сборы в 2025 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство обороны подготовило проект приказа «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году», передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт «Открытые НПА»

«В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы», - говорится в проекте документа.

Он доступен для обсуждения до 7 февраля 2025 года.

В Минобороны отметили, что основная цель воинских сборов – повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК при мобилизации.

«Воинские сборы проводятся на ежегодной основе продолжительностью до 30 дней. В этот период за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата. Неработающие получают минимальную заработную плату за счет государства», - пояснили в ведомстве.

Военнообязанные, призванные на сборы, находятся на казарменном положении.