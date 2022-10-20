Сколько казахстанцев смогут получить компенсацию по тенговым депозитам

Казахстанские банки продолжают принимать заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам физических лиц, открытым до 23 февраля 2022 года включительно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой официальный сайт Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Компенсации подлежат сберегательные, срочные, несрочные вклады, а также образовательные накопительные вклады и накопления в системе жилищных строительных сбережений.

По информации Казахстанского фонда гарантирования депозитов, на 1 сентября 2022 года компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов. Из них 97% вкладчиков имеют депозит до 5 млн тенге, большая часть из которых (86%) – до 1 млн тенге.

В КФГД напомнили, что для получения 10-процентной премии вкладчикам необходимо подать заявление-согласие до 1 января 2023 года. Часть банков предоставила возможность подачи заявления на выплату онлайн.

Выплаты будут проводиться банками после 23 февраля 2023 года в сроки, установленные правилами.

Чтобы узнать условия, порядок и сроки выплаты компенсации, которые каждый банк определяет самостоятельно, вкладчикам необходимо обратиться непосредственно в банк, где был открыт депозит. Соответствующая информация доступна также на официальных сайтах БВУ.

«Призываем вкладчиков использовать возможность получения компенсации. Если у вас имелся депозит, открытый до 23 февраля 2022 года, вы вправе получить данную премию. Несмотря на то, что предельной суммой депозита для компенсации является 20 млн тенге, как показывает статистика, под компенсацию попадают в основном вклады до 1 млн тенге», – сказал председатель КФГД Адиль Утембаев.