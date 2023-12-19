Как изменится оплата за обязательное соцмедстрахование в 2024 году

С января 2024 года платежа ЕСП не будет

Фото: gov.kz

В столичном филиале ФСМС дали разъяснения по оплате всех категорий плательщиков в 2024 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается, работодатели платят 3% от зарплаты работника. Это составит не более 25 500 тенге. Наемные работники платят 2% от зарплаты, что составляет не более 17 000 тенге.

«Максимально облагаемый доход - не более 10 МЗП (в 2024 году это 850 000 тенге). Самостоятельные плательщики платят 5% от 1 МЗП, или 4250 тенге. Индивидуальные предприниматели платят 5% от 1,4 МЗП, или 5950 тенге. С января 2024 года платежа ЕСП не будет», — говорится в сообщении.

Самозанятые могут застраховаться следующими способами:

- зарегистрироваться в качестве ИП и платить взносы как индивидуальный предприниматель;

- оплачивать взносы в качестве самостоятельного плательщика.

Ставка Единого платежа в 2024 году составляет 21,5% от фонда оплаты труда.

Единый платеж – это объединение 5-ти платежей с заработной платы в один:

- обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

- социальные отчисления (СО);

- взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС);

- отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС);

- индивидуальный подоходный налог (ИПН).

В столичном филиале ФСМС также добавили, что ЕП оплачивают ИП и МСБ, работающие по упрощенной декларации или специальному налоговому режиму (для производителей сельскохозяйственной продукции). Взносы за 15 льготных категорий платит государство. В 2024 году это 5852,63 тенге за одного человека в месяц.