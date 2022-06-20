Сколько коронавирусных больных остается в стационарах Казахстана

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 20 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 20 июня лечение от КВИ продолжают получать 193 человека (–137 и 56 КВИ-), из них в стационарах находятся 44 пациента, на амбулаторном уровне – 149 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.