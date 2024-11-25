Сколько новых предприятий появилось в этом году в Казахстане

В РК за 9 месяцев ввели в эксплуатацию ряд предприятий из различных отраслей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, предприятие по производству мяса и мясопродуктов появилось в Жамбылской области, по переработке и консервированию рыб – в Кызылординской области, по консервированию фруктов и овощей – в Алматинской области.

Предприятие по производству безалкогольных и минеральных напитков открылось в Жамбылской области, а по производству алкогольных – в Северо-Казахстанской области.

Предприятие по производству мыла введено в эксплуатацию в городе Алматы. Также в Карагандинской области заработало предприятие по производству автомобильных шин.

Кроме того, в целом по республике в эксплуатацию введено 9 предприятий по теплоснабжению, включая котельные, 10 предприятий по производству мебели, 6 - по производству асфальта, 5 - по производству хлеба и мучных кондитерских изделий.

Также открылось 3 предприятия по производству молочных продуктов и 3 - в сфере мукомольно-крупяной промышленности.