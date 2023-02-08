Сколько пенсионных сняли казахстанцы за 2 года, рассказали в ЕНПФ

Как отметил глава ЕНПФ, большинство вкладчиков постарались воспользоваться этой опцией в прошедшее время.

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Основную часть выплат из ЕНПФ составило изъятие на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Об этом сообщил глава фонда Жанат Курманов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Основная часть выплат - изъятие на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Если смотреть за последние 2 года, с начала реализации этой программы было выплачено более 3,5 триллиона тенге на эти цели. Сейчас с учетом нынешних порогов минимальной достаточности, у людей еще более 600 миллиардов тенге, имеется возможность для улучшения жилищных условий и лечения», - сказал Жанат Курманов.

Спикер отметил, что в основном опцией по улучшению жилищных условий воспользовались молодые вкладчики.

«Большинство вкладчиков постарались воспользоваться этой опцией в прошедшее время. Сейчас процесс стабилизировался, поскольку накопления требуют определенного времени, и сейчас примерно от 8 до 15 миллиардов тенге ежемесячно люди направляют на улучшение жилищных условий или оплату лечения», - резюмировал глава ЕНПФ.

