Сколько стоит подписка на "Казахстанскую правду"

Разработчики kaspi.kz доработали функционал по подписке на периодические издания, в том числе на газету "Казахстанская правда".

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, на ряд казахстанских печатных изданий, в том числе и газету "Казахстанская правда", можно подписаться онлайн.

Однако после запуска этой услуги в приложении Kaspi Bank приходилось вводить сумму вручную.

Теперь после апгрейда сумма оплаты выставляется автоматически. Важно отметить, что банковская комиссия за подписку не взимается.