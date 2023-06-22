Сколько стоит подписка на "Казахстанскую правду"

Общество
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Разработчики kaspi.kz доработали функционал по подписке на периодические издания, в том числе на газету "Казахстанская правда".

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, на ряд казахстанских печатных изданий, в том числе и газету "Казахстанская правда", можно подписаться онлайн.

Однако после запуска этой услуги в приложении Kaspi Bank приходилось вводить сумму вручную.

Теперь после апгрейда сумма оплаты выставляется автоматически. Важно отметить, что банковская комиссия за подписку не взимается.

#казахстан #СМИ #подписка #газета

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