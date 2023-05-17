Сколько стоит подписка на "Казахстанскую правду"

С недавних пор на ряд казахстанских печатных изданий, в том числе и газету "Казахстанская правда", можно подписаться онлайн. Не нужно идти на почту, занимать очередь и ждать. Достаточно взять в руки телефон.

Фото: Kazpravda.kz

Однако в приложении Kaspi Bank пока все еще приходится вводить сумму вручную. Пока специалисты дорабатывают функционал, напомним расценки на оформление подписки. Банковская комиссия за подписку не взимается.

Более подробная инструкция о том, как подписаться на "Казправду", доступна здесь.