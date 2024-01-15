Сколько кандасов вернулись в Казахстан за прошлый год?

В 2023 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 21 325 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 128,3 тыс. этнических казахов.

Более половины кандасов (50,3%), прибывших в Казахстан в прошлом году, являются выходцами из Узбекистана, 21,5% – из КНР, 10,2% – из Монголии, 9,2% – из Туркменистана, 6,8% – из России и 2% – из других стран.

По состоянию на 1 января 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,2%, несовершеннолетние граждане - 30,9% и пенсионеры - 8,9%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, 32,4% - среднее специальное образование, 44,3% - общее среднее образование и 8% - не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем, для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

По состоянию на 1 января 2024 года, в регионы расселения переселено 2 337 кандасов, что соответствует утвержденной квоте на 2023 год.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры господдержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (в 2023 году – 241,5 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (в 2023 году – от 51,7 до 103,5 тыс. тг).

В 2023 году различные меры поддержки были оказаны 2126 кандасам. В частности, 735 человек были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 2126 человек, а 694 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

Для повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4 млн тенге на семью.