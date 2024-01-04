Региональную квоту приема кандасов и переселенцев утвердили в Казахстане

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Соответствующий приказ подписала министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщили в Минтруда, региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2024 год установлена в количестве 9 483 человека, что на 554 человека больше, чем в прошлом году.

Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых правительством Казахстана, пояснили в ведомстве.

В 2024 году региональная квота распределена следующим образом:

для кандасов: Павлодарская обл. – 902 чел., Костанайская обл. – 550 чел., Акмолинская обл. – 285 чел., Восточно-Казахстанская обл. – 269 чел., Северо-Казахстанская обл. – 207 чел., область Абай – 220 чел.;

для переселенцев: Северо-Казахстанская обл. – 2 702 чел., Павлодарская обл. – 2 603 чел., Костанайская обл.  – 950 чел., Восточно-Казахстанская обл. – 372 чел., область Абай – 255 чел., область Улытау – 132 чел., Карагандинская обл.  – 36 чел.

Тем, кто включен в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, окажут меры господдержки в виде:

- субсидий на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП;

- субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;

- субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении в размере 400 МРП.

- направления на краткосрочное профессиональное обучение;

- содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;

- выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

Напомним, с 1991 года по 1 января 2024 года на историческую родину вернулись 1 млн 128,37 тыс. этнических казахов. 

В ведомстве добавили, что всего в 2023 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 21,3 тыс. этнических казахов.

#регионы #Минтруда #кандасы #квота #переселенцы

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