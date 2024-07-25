Скончались еще трое из восьми пострадавших на ферросплавном заводе рабочих

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о кончине еще троих рабочих, пострадавших во время ЧП на ферросплавном заводе, передает Kazpravda.kz

«Несмотря на все усилия врачей, после проведения интенсивных реанимационных мероприятий, к сожалению, пострадавшие работники карагандинского ферросплавного завода - пациент 1999 года рождения с 90% ожогами тела, а также пациенты, 1981 и 1987 годов рождения, находившиеся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончались, не приходя в сознание», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По информации YDD Corporation, в числе скончавшихся: технолог Казкен Ерулан Кайырбекулы, механик плавильного цеха Адамчук Дмитро и мастер службы главного механика Жетписбаев Толеген Елеуович. Еще один рабочий - 31-летний Музафар Исмаилов скончался от полученных ожогов два дня назад.

Компания взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара/памятника, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников.

В частности, компания берет на себя следующие обязательства: единовременные выплаты в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семей, помощь в улучшении жилищных условий семей, полное погашение всех кредитов сотрудников и их супругов, заверили в пресс-службе YDD Corporation.

Напомним, в минувшую субботу на ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих. Четверо из них остаются в тяжелом состоянии в больнице.