Скончался один из пострадавших на ферросплавном заводе рабочих
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Молодой человек получил глубокие ожоги 85% тела
В минувшую субботу на ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих. Несколько дней медики боролись за жизнь пострадавших.
«Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного из пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациент 1993 года рождения с глубокими 85% ожогами тела, находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибшего», – сообщили в управлении здравоохранения региона.