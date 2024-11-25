Скопление 400 грузовиков на границе с Узбекистаном прокомментировали в КГД

Фото: Комитет госдоходов Минфина

По данным ведомства, в настоящий момент в пункте пропуска «Тажен» на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалась очередь из более 400 грузовых автомобилей, ожидающих выезд за пределы Казахстана.

«Причиной увеличения потока транспорта является открытие автомобильной дороги «Даут-Ата – Конырат» (400 км) в Узбекистане, что привело к наплыву грузовых автотранспортных средств. Несмотря на проектную пропускную способность пункта пропуска, составляющую 150 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении, в условиях текущей реконструкции «Тажен» обеспечивается пропуск 200-250 грузовых машин на выезд», – говорится в пресс-релизе.

В связи с этим перевозчикам рекомендовали планировать маршруты с учетом возможных задержек или выбирать альтернативные пути для перевозки товаров, чтобы избежать длительного времени ожидания на границе.