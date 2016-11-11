​Скоро – суперлуние!

510
Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Некоторые уже назвали это событие сенсацией, но, как считает руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. В. Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Тейфель, суперлуние – нормальное астрономическое явление. Наш естественный спутник движется по орбите в форме эллипса, и когда он близко подходит к Земле в перигее, то есть когда расстояние между ней и Землей наименьшее, и возникает суперлуние.

Визуально разница в размерах лунного диска практически незаметна. Ведь без какого-либо измерительного прибора увидеть, что сегодня, допустим, Луна крупнее, чем неделей раньше, достаточно сложно, потому что различия в угловых размерах «близкой» и «далекой» Луны составляют всего порядка 10–14%. А вот то, что полнолуние случится именно в то самое время, когда Луна максимально близко подойдет к Земле, по мнению В. Тейфеля, действительно редко случается. Последний раз Луну такого размера можно было увидеть лишь в 1948 году. А в следующий раз столь близкую большую Луну земляне смогут наблюдать в ноябре 2034 года, так что не стоит пропускать столь необычное астрономичес­кое явление.

Любители могут сделать очень эффект­ные снимки, при этом лучше всего найти место потемнее и подальше от огней города. А для ученых это еще одна возможность в приближенном расстоянии рассмотреть наш естественный спутник, который до сих пор хранит еще немало тайн и загадок.

Считается, что полнолуние отрицательно влияет на эмоционально и психически неустойчивых людей. Так что тем, кто подвержен резким сменам настроения, лучше в этот период поплотнее задернуть шторы. В то же время, по мнению астрологов, лунную энергетику, которая в период суперлуния достигает своего максимума, можно использовать и во благо, ведь она дает возможность создать свой талисман удачи и успеха. Для этого надо взять любимое серебряное украшение (серебро – металл Луны) и оставить его на подоконнике под лунным светом, а затем загадать желание. 

