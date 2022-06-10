Скучать не придется

В Восточном Казахстане и новой Абайской области детей примут 35 загородных и 475 пришкольных лагерей.

Всего в двух, теперь уже разных, регионах организованным летним отдыхом планируется охватить 185 тыс. учащихся, или почти 99%. Как сообщили в управлении образования ВКО, на эти цели из бюджета выделено 420 млн тенге. В том числе бесплатные путевки получат почти 45 тыс. детей из многодетных и мало­обеспеченных семей.

– В лагерях Семея и района Алтай детям предложат направления в сфере IT, – пояснили в управлении. – Будут работать кружки робототехники, программирования, моделирования. А в лагерях Риддера и Усть-Каменогорска – языковые курсы.

Кроме того, в течение лета продолжат работу учреждения дополнительного образования – станции и дома технического и художественного творчества, спортивные секции, детские художественные школы.