​Служба в плановом режиме

Даулет Елеусизов

В Министерстве обороны РК прошло аппаратное совещание с руководящим составом подраз­делений оборонного ведомства и Генерального штаба. Обсуждали на нем вопросы жилищного обеспечения бывших военнослужащих, совершенствования работы военно-медицинской службы и других тем повседневной жизнедеятельности войск.

В Вооруженных силах продолжаются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди личного состава. Пандемия показала, какие направления важно развивать. Среди них воен­но-медицинская служба Вооруженных сил, новым импульсом развития которой стало создание собственной ПЦР-лаборатории, позволяющей выявлять COVID-19 и другие виды инфекций.

Следующим шагом станет соз­дание полноценных мобильных ПЦР-лабораторий с возможнос­тью развертывания в любом мес­те. Соответствующее поручение получено от министра обороны Нурлана Ермекбаева.

Особое внимание командования уделено безопасности здоровья личного состава, в этих целях режим труда и отдыха организован с учетом интересов службы. Учитывая факты заражения вирусом военнослужащих, находящихся в отпусках, поручено внести мораторий на отпуска медицинских работников сроком на 2 недели и других военнослужащих на срок до 3 недель.

Участники аппаратного совещания обсудили жилищный вопрос. Министерство обороны нацелено решить вопрос обеспечения жиль­ем бывших военнослужащих, в том числе за счет имеющегося ресурса жилищного фонда Вооруженных сил. Военным руководством поручено провести разъяснение гражданам норм действующего жилищного законодательства.

В целях обеспечения безопас­ности при проведении плановых учебных занятий министр поручил продолжить работы по штатной очистке учебных полигонов, которые проводят 2 раза в год и по завершении крупномасштабных учений. Одной из актуальных задач остается обеспечение безопасности военных объектов. Накануне в одной из воинских частей Талдыкорганского гарнизона силами дежурного наряда был обезврежен беспилотный летательный аппарат. Задержан его владелец, осуществлявший несанкционированную съемку. Нарушитель передан правоохранительным органам.

В ходе аппаратного совещания рассматривался вопрос состояния боевой учебы военнослужащих, которая несколько отошла на второй план, и это необходимо исправлять, так как основной задачей Вооруженных сил является обеспечение обороноспособности и высокого уровня боевой подготовки. Командирам поручено переходить на плановый режим несения боевого дежурства и службы с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

