Служебных собак привлекли к поисковым работам в Лос-Анджелесе

США,Пожары
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Животные помогают быстро обнаружить пострадавших

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Лос-Анджелесе спасатели прочесывают руины жилых домов и предприятий с помощью служебных собак, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Животные помогают быстро обнаружить пострадавших. Работы ведутся в районе Пасифик-Палисейдс.

Общая площадь территории, которую осматривают команды, — более 12 тысяч гектаров.

По последним данным, в результате разрушительных пожаров погибли 25 человек. Число жертв может увеличиться после завершения поисков, заявил шериф округа Лос-Анджелес.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

По словам Дональда Трампа, масштабы разрушений превышают урон от ядерного удара.

Ранее стало известно, что почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров. 

 

#США #пожар #собаки #Лос-Анджелес

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